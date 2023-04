Pelotas e Santa Maria vão sediar primeiras edições do evento "Encontro Regional da CMA"

As subseções de Pelotas, na região da Costa Doce, e de Santa Maria, na região Central, vão sediar, nos dias 18 e 19 de abril, respectivamente, as duas primeiras edições do Encontro Regional da Comissão da Mulher Advogada (CMA). A primeira edição ocorre na terça-feira (18), na subseção de Pelotas (rua Osvaldo Aranha, 71); e na quarta-feira (19), na subseção de Santa Maria (rua Alameda Buenos Aires, 323).



De acordo com o presidente da Ordem gaúcha, Leonardo Lamachia, as ações concretas que a atual gestão da entidade vem adotando em benefício da advocacia feminina são fundamentais para reforçar a luta pela igualdade de gênero.

Realizado em formato de reunião, o Encontro Estadual será realizado nas nove regiões de atuação da OAB/RS no estado. Em cada evento, uma subseção representará as demais entidades da região.



“Valorizamos muito a atuação da mulher advogada, e essa valorização tem reflexo na criação de ações como Programa de Apoio à Mulher Advogada, que é um programa afirmativo e efetivo, que fará a diferença no dia a dia das mulheres advogadas”, disse Lamachia, ressaltando o trabalho em conjunto entre a atual diretoria da entidade e a CMA.