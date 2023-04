OAB/RS abre Campanha do Agasalho 2023

A Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB/RS), a Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul (CAA/RS) e a Escola Superior de Advocacia do Rio Grande do Sul (ESA/RS) dão início à Campanha do Agasalho 2023. A iniciativa contará com a arrecadação de roupas e calçados para adultos e crianças, além de cobertores e itens de limpeza e de higiene pessoal.



Para doar, vá aos pontos de coleta localizados no primeiro andar da sede da OAB/RS, na unidade Cubo, no Clube da Advocacia, na sala dos Andradas, nas sedes das subseções e nos foros da capital. A campanha seguirá até o dia 31 de agosto, e os itens doados deverão ser entregues higienizados.

A embaixadora da campanha e vice-presidente da OAB/RS, Neusa Bastos, comentou sobre a importância da campanha. “A Ordem se sensibiliza com a chegada do inverno no sul. Com esta ação, vamos aquecer diversas pessoas em situação de vulnerabilidade. Juntos somos mais fortes”, disse.



Para a vice-presidente da CAARS, Paula Grill, a iniciativa mostra que a preocupação do Sistema OAB/RS vai além dos cuidados com a advocacia. “Nosso trabalho é o de defender os direitos dos cidadãos e, ajudando os mais necessitados a não sofrerem no inverno, estamos garantindo cidadania a eles”.