A Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB/RS) promove, nesta terça-feira (18) a palestra "ChatGPT & Proteção de Dados", às 11h45min, no 2º andar da sede da OAB em Porto Alegre. O evento tem como objetivo discutir os impactos do uso da aplicação ChatGPT na proteção de dados, privacidade e, principalmente, no exercício do direito. A inscrição deve ser realizada no Portal de Eventos no site da Ordem.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realizará, nestas terça e quarta-feira (18 e 19), das 14h às 18h, o Seminário "Dignidade Humana - A Promoção dos Direitos Humanos e a Proteção às Diversidades e Vulnerabilidades nas Políticas e Programas do CNJ". O seminário pode ser assistido no Youtube, no canal da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam).