OAB/RS promove palestra "Meio ambiente ao meio-dia"

A Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB/RS) realizará a palestra “Meio ambiente ao meio-dia: soluções baseadas na natureza em cidades e articulação institucional”. O evento ocorre nesta quinta-feira (13), às 12h30min, com transmissão online. A inscrição deve ser feita pelo Portal de Eventos da Ordem.