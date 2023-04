Audiências de custódia enfrentam resistência no País

Em seus oito anos, as audiências de custódia enfrentam desafios para a plena realização no Brasil. O tema esteve no centro de uma disputa sobre a virtualização do Judiciário durante a pandemia, quando tribunais de Justiça pediram a regulamentação da audiência por videoconferência.

O formato presencial e o prazo de 24 horas para ocorrer, no entanto, foram ratificados em decisão recente do Supremo Tribunal Federal (STF). Ainda há discussões sobre o formato, mas esse não é o único debate que envolve o dispositivo, criado para evitar prisões arbitrárias e garantir os direitos do detido.

As regras determinam que a pessoa presa deve ser levada à presença de um juiz em até 24 horas, acompanhada de advogado ou da Defensoria Pública. O magistrado avalia a legalidade do flagrante e da prisão, investiga eventuais maus-tratos ou tortura e define a necessidade ou não de medidas cautelares, como a própria manutenção da prisão e outras restrições antes de eventual condenação.

As audiências estão previstas em tratados como a Convenção Americana de Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário desde 1992. Em 2015, o STF determinou a realização dos procedimentos ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347.

Quatro anos depois, o pacote anticrime incorporou as audiências no Código de Processo Penal. A obrigação também se estendeu a outros tipos de prisão para além do flagrante, como as temporárias e as preventivas (sem prazo).

Em 2015, a determinação das audiências pelo STF causou apreensão entre agentes do Ministério Público (MP) no País. "Pela impossibilidade de estarmos em todos os lugares e comarcas. Na Amazônia, por exemplo, temos fóruns distantes de barco um do outro para chegar ao juiz", diz Manoel Murrieta, promotor penal e presidente da Associação Nacional dos Membros do MP.

Para ele, o instituto se consolidou no Brasil apesar das dificuldades e do receio que persiste em relação a propostas a fim de facilitar a sua realização. Murrieta diz que a videoconferência, criticada por não garantir a segurança dos presos e a verificação de maus-tratos, pode ser melhorada.

"Hoje temos câmeras 360 graus para resolver o problema de ponto cego (quando o juiz não consegue ver se há mais alguém na sala, por exemplo), e podemos garantir o isolamento do preso para segurança. O receio é um problema cultural, mas precisamos avançar."

O presidente do Instituto de Direito do Direito de Defesa (IDDD), Guilherme Carnelós, diz que Executivo e Judiciário devem cumprir o formato presencial, que está na lei. "Em lugares que não faziam antes e que agora têm vídeo, é um avanço. Mas é um passo pequeno. Não é o acusado que tem que pagar pela falta de estrutura do Estado", afirma.

O advogado diz ainda que é preciso explicar à sociedade o que é a audiência de custódia, para evitar o entendimento de que ela promove uma absolvição antecipada. Nas audiências, o juiz analisa a necessidade de manutenção da prisão, que é uma medida cautelar, anterior ao julgamento. Para decidir se é adequado prender uma pessoa, o magistrado avalia, por exemplo, se há riscos para o processo, como possível ameaça a testemunhas.

Para Murrieta, do Conamp, a prisão antes da condenação definitiva deve ser uma exceção. Ainda assim, por erro no Judiciário, muitos mandados de prisão podem continuar ativos mesmo que não exista mais necessidade da medida.

A experiência no Brasil é considerada recente, mas, para o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), Nelson Gustavo Mesquita Ribeiro Alves, um destaque positivo é desencarceramento para crimes de menor gravidade e a apuração de excessos nas prisões.

Ele cita dados do Conselho Nacional de Justiça CNJ), que apontam a realização, de janeiro de 2015 até março deste ano, de 1,18 milhão de audiências de custódia no País. Desse total, 86,2 mil, cerca de 7,3%, receberam relatos de tortura. O magistrado também cita a concessão de liberdade provisória para 474,2 mil custodiados, e a conversão para prisão domiciliar em 2.892 casos.

Para o magistrado, a videoconferência pode ajudar a proteger o detento. "A questão do deslocamento deve ser analisada sob a ótica da integridade do próprio preso", diz ele, sobre a ida e a volta do preso da unidade em que está detido até o local da audiência.

"Assim, para assegurar a integridade, a realização por vídeo é a medida mais adequada", acrescenta. Para isso, ele defende a autonomia do juiz para decidir sobre o formato da audiência - presencial ou remoto.

Um problema, para Murrieta é que a confissão de um crime durante a audiência não pode ser usada como prova, o que exige um interrogatório posterior pelo MP. O promotor critica ainda o fato de o órgão não poder, durante a audiência, sugerir acordos para mudar a pena ou conseguir a colaboração da pessoa presa em troca de não abrir o processo.