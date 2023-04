O prazo de inscrições para a formação de lista sêxtupla à vaga de ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) foi prorrogado, segundo informou a OAB/RS. A ampliação considera os termos da Portaria nº 283/2023-CFOAB, que suspendeu os prazos relativos aos processos em trâmite na entidade. Com a prorrogação, o novo prazo de inscrições vai até as 18h de 3/5.

A Fundação Getulio Vargas (FGV) é a banca organizadora do XVII Concurso Público para provimento de cargos de juiz federal substituto do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. A remuneração é de R$ 32.004,65. A inscrição pode ser efetuada até 4/5 no site e paga, por meio da GRU Cobrança, até o dia 5/5. O valor é de R 320,00.