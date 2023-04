O desafio da maternidade no mercado trabalho

A maternidade, infelizmente, é fator contribuinte na desigualdade de gênero. A legislação brasileira prevê garantias às gestantes, como: estabilidade da descoberta da gravidez até cinco meses após o parto (art. 391-A c/c art. 10, II); licença remunerada de 120 dias (art. 392 da CLT); jornada especial para amamentação até os seis meses da criança (art. 396 da CLT); transferência de função, se as condições de saúde o exigirem e retomada da função anteriormente exercida (art. 392, §4º, I, da CLT), assim como veda qualquer prática discriminatória (do artigo 1º da Lei nº 9.029/1995 e do art. 373-A, II, da CLT).

Porém, gestantes vivenciam inúmeros e frequentes casos, como, demissão ou não contratação, falta do ambiente adequado, oferecendo risco à mãe e ao bebê, assédio moral, desrespeito por colegas ou superiores, pressão excessiva para cumprimento de metas, isolamento social, redução salarial ou rebaixamento de função.

Vítimas podem buscar o RH da empresa ou superiores, apoio de familiares, amigos, colegas de trabalho e ajuda psicológica, denunciar ao Ministério Público do Trabalho pelo site, ou consultar um advogado de Direito do Trabalho. É importante que procurem documentar as situações, a produção de provas é uma das maiores dificuldades, já que os atos ocorrem muitas vezes de forma sutil e implícita.

É fundamental que empresas garantam a isonomia entre homens e mulheres, criando políticas e programas, como canais confidenciais de denúncia, revisão de salários, transparência na remuneração, planos de carreira equitativos, combate ao assédio e discriminação, participação masculina com programas de conscientização e engajamento de empregados. Todas as mulheres têm direito a um ambiente de trabalho saudável, justo e igualitário. A erradicação da discriminação no ambiente de trabalho é um dever de todos.

*Waléria Feltrin é advogada trabalhista com formação em Direito pela Instituição Toledo de Ensino (ITE) e pós-graduação em Direito Processual pela Universidade do Sul de Santa Catarina.