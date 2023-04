A Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB/RS) promoverá o evento "Saúde da população negra trans e suas especificidades" nesta quarta-feira (5), às 19h. O encontro ocorre no auditório do 2° andar da sede da Ordem gaúcha (rua Washington Luiz, 1.110) e através do canal no YouTube. As inscrições devem ser feitas no Portal de Eventos da Ordem. A OAB/RS realiza a "Campanha Páscoa Solidária 2023 - Arrecadação de chocolates e ovos de Páscoa". O objetivo é tornar a Páscoa um momento mais doce para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. As arrecadações ocorrem até esta quarta-feira. As doações podem ser feitas no saguão da sede da Ordem ou na OAB Serviços (Unidade Cubo), na rua Manoelito de Ornellas, 55.