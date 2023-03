Nupemec divulga data dos "Cursos de formação de Mediadores e Conciliadores Judiciais"

O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) informa as Comarcas e datas nas quais serão realizados as próximas edições do Curso de Capacitação para Mediadores e Conciliadores Judiciais (etapa teórica). Ao todo serão 30 cursos, distribuídos entre os diversos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs) do Rio Grande do Sul. O objetivo é aprimorar o desenvolvimento das práticas autocompositivas.



Podem participar da atividade público externo e interno do TJRS, observados os pré-requisitos para inscrição:

Ter idade mínima de 21 anos

Apresentar diploma de curso de Ensino Superior concluído há pelo menos 2 anos

Estar no gozo dos direitos políticos

Comprovar o cumprimento das obrigações eleitorais

Apresentar certidões dos Distribuidores cíveis e criminais

Apresentar os seguintes documentos: a) carteira de identidade b) CPF c) comprovante de endereço

Para participar de curso destinado à formação exclusiva de Conciliadores Judiciais, os interessados deverão preencher os seguintes requisitos para a inscrição:

Apresentar diploma de graduação ou declaração de matrícula, no 3° ano ou 5° semestre, em curso de Ensino Superior de instituição reconhecido pelo Ministério da Educação

Estar no gozo dos direitos políticos

Comprovar o cumprimento das obrigações eleitorais

Apresentar certidões dos Distribuidores cíveis e criminais

Apresentar os seguintes documentos: a) carteira de identidade b) CPF c) comprovante de endereço