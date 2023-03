OAB/RS palestrará no painel sobre Inteligência Artificial no South Summit 2023

A Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB/RS) gaúcha será representada pelo presidente Leonardo Lamachia na edição deste ano do South Summit, que irá palestrar no terceiro dia de programação do evento, sexta-feira (31), em painel alusivo ao futuro do trabalho.

O tema da conferência, que ocorrerá às 16h20min no palco The Next Big Thing, versa sobre os impactos da Inteligência Artificial (IA) nos ambientes de trabalho. Caso haja interesse em participar do evento, um voucher com desconto de 30% para a compra do ingresso foi enviado por e-mail a todos os advogados do RS.

“A participação no South Summit mostra que a OAB/RS tem muito a colaborar com a proposta do evento. Afinal, esta é uma pauta presente em nosso dia a dia desde que assumi a presidência. Por isso, sem dúvida nenhuma, afirmo: é mais um marco de inovação da Ordem gaúcha, que estará presente em um dos maiores eventos de tecnologia do mundo”, afirmou Lamachia.