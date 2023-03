OAB/RS suspende prazos de processos administrativos devido à instabilidade no sistema

Na segunda-feira (27), a Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB/RS) veiculou uma mensagem sobre instabilidades em seu sistema interno e a suspenção dos prazos administrativos de seus processos. Os prazos seguem suspensos nesta terça-feira (28) e ainda não há previsão para o retorno da estabilidade dos sistemas internos.

Leia a publição da Ordem:

“Em razão de instabilidade registrada em seu sistema interno de Tecnologia da Informação (TI), a OAB/RS informa que suspendeu os prazos administrativos de seus processos, a fim de não causar nenhum prejuízo às partes e aos interessados dos mesmos. Informamos, também, que o sistema da Ordem gaúcha do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) Digital está fora do ar. Após o restabelecimento do sistema, os processos voltarão à tramitação normal na OAB/RS.”