FGV Direito Rio realiza seminário sobre o uso de tecnologia no combate à criminalidade

A Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas (FGV Direito Rio) promove, nesta quarta-feira (29), às 9h, o seminário "Segurança pública na era da big data: os desafios da implementação de novas tecnologias no combate à criminalidade", mesmo nome da pesquisa que será lançada na ocasião. O encontro será realizado na sede da FGV e terá transmissão no YouTube.



Elaborado durante 18 meses, o estudo "Segurança pública na era da big data: os desafios da implementação de novas tecnologias no combate à criminalidade" apresenta um diagnóstico nacional da implementação das ferramentas de tecnologia e bases de dados no combate à criminalidade. No evento, as discussões serão voltadas para análise do uso que vem sendo feito no Rio de Janeiro e no Brasil das novas tecnologias na segurança pública e no sistema de justiça criminal nos últimos anos. No seminário, acadêmicos avaliarão as possibilidades de otimização de estratégias de gestão e planejamento no âmbito do combate ao crime.

O seminário contará com a presença da professora Fernanda Prates (FGV Direito Rio) e dos professores Thiago Bottino (FGV Direito Rio) e Daniel Vargas (FGV Direito Rio e FGV EESP); do tenente-coronel Alexandre Leite, coordenador operacional do Centro de Comando e Controle CICC/RJ (Polícia Militar/RJ); do delegado Marcos Felipe Motta, Diretor do Departamento Geral de Busca Eletrônica (Polícia Civil/RJ); e do promotor de Justiça, Pedro Borges (Ministério Público/RJ).



SERVIÇO



Evento: "Segurança pública na era da big data —Os desafios da implementação de novas tecnologias no combate à criminalidade"

Data: 29/03/2023

Horário: 9h às 13h.

Local: Praia de Botafogo, 190, Auditório 12° andar, Rio de Janeiro (RJ) e Canal da FGV no YouTube