Lawtech promove webinar sobre o uso de ChatGPT no meio jurídico

A Deep Legal, lawtech especializada em inteligência artificial e gestão preditiva, realiza nesta quinta-feira (30), um webinar gratuito para debater as aplicações do ChatGPT no meio jurídico e os cuidados na hora de utilizar a nova ferramenta. A plataforma de Inteligência Artificial (IA) tem conquistado usuários em todo o mundo, com mais de 100 milhões de participantes em apenas dois meses e promete revolucionar o modo de processar e entender grandes volumes de dados em uma ampla gama de setores.



A ferramenta utiliza o processamento de linguagem natural (ou seja, entende o significado das frases) e interage com o usuário de forma conversacional. A IA generativa funciona com base em dados fornecidos pelos usuários a partir de comandos textuais (prompts/perguntas). Com isso, a ferramenta pode ser “treinada” para que as respostas se tornem mais precisas, relevantes e éticas.



No contexto jurídico, o ChapGPT tem o potencial de melhorar significativamente a eficiência e a precisão dos processos jurídicos, tornando-os mais rápidos, eficazes e acessíveis para as partes envolvidas. No evento, o engenheiro e CPO da Deep Legal, Raul Figueiredo, vai falar sobre como a solução foi desenvolvida, os algoritmos por trás da plataforma, o seu potencial uso em análises de textos legais, além das limitações e implicações éticas, técnicas e legais da tecnologia.



SERVIÇO:

Evento: Workshop "O ChatGPT: o que é, como funciona e como podemos usá-lo no mundo jurídico"

Data: 30 de março

Horário: 19 horas

Local: evento on-line pelo Zoom