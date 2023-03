OAB/RS lança campanha Páscoa Solidária

Agências

A Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB/RS) lança a “Campanha Páscoa Solidária 2023 – Arrecadação de chocolates e ovos de páscoa”. O objetivo é tornar a Páscoa um momento mais doce para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. A campanha é organizada por meio da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB gaúcha. As arrecadações ocorrem até dia 5 de abril.