Palestra sobre "Saúde da população negra trans e suas especificidades" é promovida pela OAB/RS

Agências

A Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB/RS) promoverá o evento “Saúde da população negra trans e suas especificidades” no dia 5 de abril, às 19h. O encontro ocorre no auditório do 2° andar da sede da Ordem gaúcha (rua Washington Luiz, 1110) e através do canal no YouTube. As inscrições devem ser feitas ao acessar manualmente o Portal de Eventos da OAB/RS ou ao clicar aqui. O evento é organizado pela Comissão da Igualdade Racial (CIR), em cooperação com Comissão Especial do Direito à Saúde (CEDS) e de Diversidade Sexual e Gênero da OAB/RS (CDSG),A presidente da CIR, Letícia Padilha, justifica que “as pessoas trans não têm encontrado respostas às suas demandas de saúde, são vítimas de preconceitos e violências nos serviços e procuram atendimento em casos extremos de adoecimento”. Visando a relevância da temática, a CIR, CDSG e CEDS idealizaram o evento em conjunto para debater o assunto.