Desembargador Marco Aurélio Heinz anuncia aposentadoria

O desembargador Marco Aurélio Heinz participou da sua última Sessão na 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), na terça-feira (21). O magistrado irá se aposentar após 42 anos dedicados à magistratura gaúcha, 25 deles como desembargador.

Heinz foi homenageado, agradeceu a todos pelas palavras e disse que sua trajetória foi marcada pelo coleguismo de quem o acompanhou nessa jornada. “Não são colegas, são amigos a quem tenho gratidão. Aos Procuradores de Justiça e aos Advogados, o meu muito obrigado por esse harmonioso e gratificante convívio”, afirmou o magistrado ao também agradecer à sua Assessoria.

Natural de Porto Alegre, o magistrado formou-se em Direito na turma de 1972, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Urfgs). Ingressou na Magistratura em 1981, atuando nas Comarcas de Canela, Palmeira das Missões, Lajeado e em Porto Alegre. Foi membro do Conselho de Recursos Administrativos (Corad). Promovido a juiz do Tribunal de Alçada em novembro de 1997 e a desembargador do Tribunal de Justiça em maio de 1998.