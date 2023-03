Iargs realiza curso "LGPD - Dos fundamentos teóricos à prática"

Agências

O Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul (Iargs), por meio do Departamento de Direito Civil, promove o curso “Lei geral de proteção de dados: dos fundamentos teóricos à prática”, com início no dia 16 de maio, às 19h, pela plataforma Zoom do Instituto. O curso tem como principal meta a explicação de conceitos básicos e gerais para que o advogado possa iniciar estudos específicos e aplicar a LGPD em sua atividade jurídica. As aulas terão duas horas de duração e serão ministradas pela professora Renata Pozzi Kretzmann. O valor fica em R$ 100,00 para sócios Iargs e R$ 50,00 para estudantes.