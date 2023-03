Ajuris realiza roda de conversa "Manifesto Anti-feminicídio"

A Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris) promove a roda de conversa Manifesto Anti-feminicídio, nesta quinta-feira (16), às 19h, no Foyer do Foro Central II, em Porto Alegre. O evento conta com a participação da escritora Lélia Almeida, da artista visual Graça Craidy e mediação da juíza de Direito Madgéli Frantz Machado.

Recentemente, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou que todas as formas de violência contra a mulher cresceram em 2022, foram mais de 50 mil vítimas diariamente no ano passado. A partir disso, a Associação deseja abordar a violência de gênero no Brasil. O evento é aberto ao público. A confirmação de presença pode ser realizada neste endereço de e-mail: [email protected]