Banda formada por egressos do sistema socioeducativo lança música "Basta Acreditar"

A banda “Libertarte”, formada por egressos do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case), músicos profissionais e o juiz de Direito Dalmir Franklin Jr, da comarca de Passo Fundo, acaba de lançar a terceira música autoral.

A canção “Basta Acreditar”, composta pelos integrantes da banda, segundo o magistrado, “fala sobre as adversidades vivenciadas no contexto brasileiro, como a violência, as fake news e a necessidade de sermos resilientes e acreditarmos em nossos sonhos de uma vida melhor”. Esta, assim como as outras duas composições já lançadas, estão nas principais plataformas de streaming.

A banda Libertarte nasceu de um projeto que busca resgatar jovens institucionalizados e egressos por meio da arte. O projeto deu origem à Oscip Instituto Libertarte, uma organização para apoiar a manutenção do projeto que teve início em 2009 no Case de Passo Fundo, com intuito de dar oportunidades para a reinserção social dos jovens.

Para contribuir com o Instituto Libertarte para manter as oficinas de música dentro do Case de Passo Fundo e ajudar os egressos do sistema, é possível fazer doações por meio do seguinte PIX: CNPJ 26.622.798/0001-05.