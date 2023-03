Mário Rheingantz é reeleito presidente da Adpergs

O defensor público Mário Rheingantz foi reeleito, na ao cargo de presidente da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul (Adpergs). A cerimônia de posse será realizada no dia 24 de março.

A votação ocorreu de forma virtual entre os dias 8 e 10 de março, com a participação de 412 defensores públicos. Eleita com número recorde de 380 votos, a nova gestão será marcada pela luta intransigente das prerrogativas dos defensores públicos, principalmente acerca das condições estruturais de trabalho e tecnologia da informação.

O principal objetivo da diretoria é a busca pela simetria entre a Defensoria Pública e as demais instituições do Poder Judiciário, tanto na questão remuneratória, quanto nos recursos humanos e condições de trabalho.

“Um dos nossos pilares de atuação será a defesa das prerrogativas das defensoras e dos defensores públicos e obtenção de novos avanços para a carreira, como melhores condições de trabalho e de saúde laboral. O fortalecimento da classe reflete diretamente na prestação da assistência jurídica, integral e gratuita, à população vulnerabilizada”, afirma Rheingantz.

Atualmente, a associação representa 567 defensores públicos do Rio Grande do Sul, que atuam para garantir acesso à justiça para pessoas em situação de vulnerabilidade ou que não podem pagar por um advogado particular. Natural de Pelotas, Mário Rheingantz é o atual presidente da ADPERGS, diretor da Região Sul da Associação Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos (ANADEP) e vice-presidente da União Gaúcha. Defensor Público desde 2012, atuou em Igrejinha, Sapucaia do Sul e atualmente é classificado na 8ª Defensoria Especializada do Júri do Foro Central.

Na ocasião também serão empossados os novos membros da diretoria executiva: vice-presidenta Institucional, Maína Ribeiro Pech; vice-presidente Jurídico Legislativo, Rodolfo Lorea Malhão; vice-presidenta Administrativa-Financeira, Adriana Hervé Chaves Barcellos; Secretário-Geral, Thiago Oro Caum Gonçalves; Diretora de Aposentados e Pensionistas, Sirlei Terezinha de Souza Feijó; Diretor Social e Cultural, Saulo Brum Leal Júnior; Diretor de Interior, Diego Rodrigues Quadros e Diretora de Assistência à Saúde, Luiza da Silva Garcia.