OAB/RS lança o Programa de Apoio à Mulher Advogada

A Ordem Dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB/RS), em conjunto com a Comissão da Mulher Advogada (CMA), lançou, na quarta-feira (8), o Programa de Apoio à Mulher Advogada (Pama).

A iniciativa inédita reúne ações efetivas voltadas à promoção da igualdade de gênero e à valorização da mulher advogada. O encontro aconteceu em formato virtual com transmissão pelo canal da OAB/RS no YouTube.

Durante o evento, foram apresentadas as primeiras ações do Programa, que incluem: o lançamento do Observatório de Combate à Violência contra a mulher, lançamento da Sala de Acolhimento Pérola, lançamento do Edital do e-book “Elas na Advocacia III”, Ouvidoria da Mulher Advogada e a Criação da vice-presidência da CDAP para a mulher advogada.