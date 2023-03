E-Revista CNJ recebe artigos científicos até o dia 20 de março

A Revista Eletrônica do Conselho Nacional de Justiça (e-Revista CNJ) recebe artigos científicos até a outra segunda-feira, dia 20 de março. Os textos selecionados serão publicados na 7ª edição da e-Revista CNJ, no Portal do CNJ, em junho.

Os interessados devem se cadastrar na página da revista antes de enviarem os artigos. Os trabalhos inscritos deverão ser inéditos e abordar temas relacionados à defesa dos direitos humanos, a proteção de dados e a segurança cibernética.

Segundo o edital de chamamento, o autor deverá ser pós-graduado em nível de mestrado, doutorado ou pós-doutorado, em qualquer área de formação. Os trabalhos podem ter até três autores, desde que pelo menos um deles tenha a formação exigida. Entretanto, os participantes só podem inscrever um trabalho para esta edição da e-Revista CNJ.