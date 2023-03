OAB/RS promove evento "Previdência Privada: Conceitos e Temas Debatidos no Judiciário"

A Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB/RS) realizará o evento “Previdência Privada: Conceitos e Temas Debatidos no Judiciário” na quarta-feira (15), às 17h, em formato híbrido: presencialmente, no 2° andar da Ordem gaúcha, e através do YouTube. A apresentação será feita pela Comissão Especial de Seguros e Previdência Complementar da OAB/RS (CESPC). As inscrições devem ser feitas no Portal de Eventos no site da Ordem.

De acordo com a coordenadora do GT de Previdência Complementar da CESPC e organizadora do evento, Viviane Garbini, o mercado de previdência privada está em ascensão no país, se tornando cada vez mais comum no conceito das finanças pessoais dos brasileiros, especialmente em razão das reformas previdenciárias realizadas pelo Congresso Nacional.