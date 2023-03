MEC suspende análise para cursos de Direito em EAD

Agências

Após pedido da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o Ministério da Educação (MEC) determinou a interrupção dos processos de autorização, reconhecimento e renovação de cursos de graduação em Direito, na modalidade ensino à distância (EAD). A portaria, publicada no Diário Oficial nesta quinta-feira, inclui outras áreas do conhecimento e recria o grupo de trabalho para apresentar subsídios com vistas ao aperfeiçoamento da regulamentação do EAD nessas áreas.