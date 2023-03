Exposição "Colcha de Retalhos" inaugura a Semana da Justiça pela Paz em Casa

Agências

A exposição “Colcha de Retalhos” foi inaugurada na tarde de terça-feira (7), no 2ª andar do Foro Central I de Porto Alegre. A exposição faz parte da 23ª Semana da Justiça pela Paz em Casa e teve a apresentação realizada pelo Projeto Borboleta, do 1º Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Porto Alegre. A colcha foi elaborada pelas mulheres vítimas de violência doméstica que participam do projeto.