OAB/RS promove palestra sobre Tokenização Imobiliária

A Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB/RS) promove a palestra sobre Tokenização Imobiliária, nesta quinta-feira (9), às 19h, em formato híbrido. O evento ocorre na sala do Conselho da Ordem, na rua Washington Luiz, 1110, Porto Alegre. As inscrições podem ser realizadas no portal de eventos, no site da OAB. haverá também transmissão no Youtube.

A palestra terá abertura do presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia, mediação do coordenador do Grupo de Trabalho sobre Tokenização Imobiliária, Leandro Pamplona, e protagonismo do professor e palestrante Jonathan Doering Darcie. O objetivo é abordar a Tokenização Imobiliária, que é uma prática que vem crescendo cada vez mais no Direito Imobiliário.