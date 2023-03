Site do Tribunal de Justiça do RS estará instável nos próximos dias

O site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) publicou um comunicado avisando que o portal pode apresentar indisponibilidade a partir das 10h desta sexta-feira (10) até segunda-feira (13).

Veja a mensagem na íntegra:

AVISO DE INDISPONIBILIDADE

“Devido à necessidade de manutenção da infraestrutura, visando a melhoria dos serviços prestados ao cidadão, informamos que a partir das 10h do dia 11/03/2023 vários dos serviços deste site poderão apresentar indisponibilidade, podendo ocorrer demora na atualização da movimentação processual recente e instabilidade na Consulta Processual e nos sistemas de Processo Eletrônico, incluindo via interoperabilidade, com previsão de normalização no dia 13/03/2023”.