Juizado da Violência Doméstica é instalado em Gravataí

Foi instalado nesta terça-feira (7) o Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Comarca de Gravataí. O ato de instalação lotou o Salão do Júri do Foro local, com autoridades municipais e regionais, além de integrantes da Administração do Tribunal de Justiça.

"A Administração está convicta de que a nova unidade instalada terá o condão de humanizar ainda mais o atendimento às pessoas envolvidas nesses conflitos e a prestar, com mais celeridade, a jurisdição nos casos envolvendo violência doméstica contra a mulher em Gravataí. Todos encontrarão sempre o respaldo e o auxílio do Judiciário, pois, juntos, somos mais e, unidos, a violência não vencerá a Justiça", afirmou a presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira.