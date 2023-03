Empregador deve se pautar em práticas robustas de compliance, orienta advogado

O resgate de pessoas em situação análoga à escravidão na Serra gaúcha retomou as discussões sobre mudanças implementadas a partir da reforma trabalhista e da lei da terceirização, ambas de 2017. Um dos pontos é o trabalho intermitente, permitido a partir da reforma. Outra questão é a responsabilidade subsidiária nas contratações de terceiros. Manoel Gustavo Neubarth Trindade, advogado, professor universitário e sócio fundador do Escritório Neubarth Trindade Advogados, diz que a palavra do dia na edição da reforma trabalhista foi flexibilização, e agora, para a sua aplicação correta, o compliance - procedimentos e regras que buscam manter a organização de acordo com as normas vigentes - é essencial.

Jornal da Lei - Como o senhor vê a flexibilização nas relações trabalhistas a partir da reforma?

Manoel Gustavo Neubarth Trindade - A flexibilidade que a reforma trabalhista trouxe pode muito bem ser enquadrada como um elemento positivo, capaz de - inclusive - garantir a preservação de relações empregatícias (que, num cenário mais rígido, seriam extintas pelo empregador, ante a impossibilidade prática de mantê-la). A chave, portanto, está na forma, na cultura, no modo de aplicação da reforma. É fundamental que empregadores apoiem suas decisões em análises firmes, pautadas por políticas e práticas robustas de compliance.

JL - Alguns setores pedem a revogação da reforma trabalhista, qual a sua opinião?

Trindade - Vale sopesar que revogações são medidas legislativas bastante drásticas, que causam (em maior ou menor grau) insegurança jurídica, especialmente porque sempre vêm acompanhadas da dificuldade de se regular as situações havidas naquele período em que a norma revogada estava em vigor. Em vista disso, "apagar" a reforma trabalhista do mundo jurídico seria uma questão muitíssimo delicada; o que - por óbvio - não quer dizer que algumas questões possam ser (e certamente serão) revistas com o passar do tempo; seja para adotar um regramento novo, seja para eventualmente retornar disposições anteriores. Essa movimentação "pendular" não é atípica; mas não é nada benéfico que mudanças de governo representem mudanças constantes no regramento trabalhista, sob pena de criação de um cenário de incerteza que não beneficia a ninguém (empregados ou empregadores).

JL - Como funciona o trabalho intermitente?

Trindade - O trabalho intermitente permite a contratação de trabalhadores de forma não contínua, ou seja, sem uma jornada de trabalho fixa e com remuneração proporcional às horas trabalhadas. Para o empregador, reduz custos com encargos trabalhistas e previdenciários e traz a possibilidade de atender a picos de demanda sem a necessidade de contratação permanente. Já para o trabalhador, a principal vantagem é poder conciliar diferentes trabalhos e fontes de renda. No entanto, há também algumas desvantagens, como a falta de estabilidade e a inconstância da remuneração, uma vez que só recebe quando é convocado para prestar serviços. Como o trabalho intermitente é uma modalidade relativamente nova no Brasil, ainda há muitas dúvidas e incertezas em relação à sua aplicação prática e às garantias trabalhistas que devem ser asseguradas aos trabalhadores. Tudo isso dialoga com a questão da insegurança jurídica, que seria muito acentuada em um cenário de "revogação da reforma".

JL - Quais as atribuições da contratante na terceirização?

Trindade - A análise das "atribuições" deve ser feita sob o prisma do compliance para maximizar os resultados positivos para ambos os polos. A contratante deve fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela terceirizada, verificando se os trabalhadores estão recebendo salário e benefícios e se os encargos previdenciários e tributários estão sendo recolhidos. Deve garantir que os terceirizados tenham condições de trabalho seguras e saudáveis, oferecendo equipamentos de proteção individual (EPIs) e fiscalizando o cumprimento das normas de segurança do trabalho.

JL - E as atribuições da empresa contratada?

Trindade - A empresa terceirizada deve registrar e manter os dados atualizados de todos os empregados que irão prestar serviços na contratante. É responsável por pagar os salários e benefícios e recolher as contribuições previdenciárias e tributos, mantendo os documentos comprobatórios. Deve fiscalizar as condições de trabalho na contratante, garantindo que as normas de saúde e segurança do trabalho sejam cumpridas, e fornecer EPIs.

JL - Como funciona a responsabilização em caso de não cumprimento de direitos?

Trindade - A terceirizada é a responsável principal, sendo obrigada a arcar com as dívidas trabalhistas caso não sejam pagas. A Lei nº 13.429/2017, que regulamentou a terceirização no Brasil, estabelece que a contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias não cumpridas, ou seja, a terceirizada é a principal responsável por garantir o cumprimento das obrigações, mas, caso não cumpra, a contratante pode ser chamada a arcar com essas obrigações.