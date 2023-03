Memorial do Judiciário está com inscrições abertas para o 21º Casamento Coletivo

As inscrições estão abertas para o 21º Casamento Coletivo. Promovido pelo Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul, em parceria com a Corregedoria-Geral da Justiça e com o Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais da 1ª Zona de Porto Alegre. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pessoalmente, das 13h às 18h, no Memorial, localizado na Praça Marechal Deodoro, 55, térreo do Palácio da Justiça.

Podem se inscrever casais, moradores de Porto Alegre, que não tenham condições financeiras de arcar com as despesas documentais e cartoriais da cerimônia. O evento será realizado no dia 25 de maio. Mais informações pelo telefone (51) 3210.7176 ou pelo e-mail [email protected]