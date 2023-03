OAB participa de lançamento de coleção de livros em homenagem a Ruy Barbosa

Nesta quarta-feira (1), data que marca o centenário da morte de Ruy Barbosa, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) participa do lançamento de três livros que homenageiam o grande jurista brasileiro. O evento de lançamento ocorrerá em Brasília, às 19h, com presença do presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais, Marcus Vinicius Furtado Coêlho.

Serão lançados o volume 1 das "Migalhas de Ruy Barbosa", com apresentação do presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti. A terceira obra, "Ruy Barbosa - O Advogado da Federação e da República", é de autoria do membro honorário vitalício do Conselho Federal da OAB, Marcus Vinicius Furtado Coêlho. Já o volume 2 tem o prefácio assinado pelo presidente do Congresso e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco.

Os dois primeiros volumes reúnem centenas de citações do grande brasileiro, colhidos de seus trabalhos pelo jornalista e advogado Miguel Matos. Todas as publicações são editadas pela Editora Migalhas.