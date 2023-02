STF realiza cerimônia no plenário e abre Ano Judiciário

Agências

O Supremo Tribunal Federal (STF) realizou hoje a sessão de abertura do Ano Judiciário, no plenário do STF já reconstituído após depredação em atos vândalos do dia 8 de janeiro. A cerimônia foi presidida pela ministra Rosa Weber, com presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, além dos ministros do STF.