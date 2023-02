CNJ lança curso de Spark em webinário

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio do Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ), irá realizar o webinário de lançamento do curso de Spark – Distribuição e processamento de dados nesta sexta-feira (3), às 10h30min.

O evento é aberto e será transmitido na plataforma Cisco Webex e no canal do CNJ no YouTube. A ação faz parte do Programa Justiça 4.0. O webinário contará com a participação da juíza auxiliar da Presidência do CNJ Ana Lúcia Andrade de Aguiar e do professor do Departamento de Engenharia de Computação e Automação (DCA) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e responsável pelo curso, Carlos Viegas.