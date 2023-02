O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), por sua Comissão Especial de Mudanças Climáticas e Desastres Ambientais, realizará o "Seminário Internacional Advocacia e Direito dos Desastres" de 6 a 8 de março, das 18h às 20h.O evento corre em modo virtual e a inscrição deve ser feita na Central de Eventos da OAB Nacional.

A Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB/RS) promove o "III Seminário Gaúcho das Advogadas Previdenciárias", no dia 8 de março, das 8h às 16h30min. O evento será realizado em alusão ao Dia da Mulher, e, por isso, as mulheres previdenciaristas serão prestigiadas num seminário de formação. O objetivo é a constante atualização e qualificação dos Advogados. A inscrição deve ser feita no Portal de Eventos da Ordem.