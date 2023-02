STF mantém artigo do CPC sobre medidas coercitivas

O Supremo Tribunal Federal (STF) votou a favor da manutenção do trecho sobre medidas coercitivas para pagamento de dívidas do novo Código de Processo Civil (CPC) - Lei 13.105/2015, no dia 9 deste mês. Com a manutenção do dispositivo, o juiz poderá, segundo o art. 139, IV, "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". Entre as medidas estão a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o passaporte. Foram 10 votos favoráveis ao artigo e um contra, do ministro Edson Fachin.

O artigo gerou a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5941, proposta pelo Partido dos Trabalhadores (PT), em 2018, com o argumento de que a dignidade e os direitos básicos poderiam ser retirados dos cidadãos. O pedido foi considerado improcedente e a medida constitucional, desde que não fira os direitos fundamentais. O relator, ministro Luiz Fux, afirmou que para resolver as demandas, os juízes precisam de "poderes e criatividade".

Entretanto, o trecho não especifica exatamente quais seriam as medidas e em quais casos seriam aplicáveis. Por isso, o artigo pode gerar certa insegurança jurídica. Nesta entrevista, o advogado especialista em Direito Bancário, Financeiro e Empresarial Sergio Cavalheiro comenta sobre o início da polêmica envolvendo o caso e falou sobre os pontos importantes que precisam ser observados quando se coloca um poder subjetivo aos magistrados.

Jornal da Lei - Qual foi o motivo de haver um julgamento relacionado ao artigo 139 do CPC?

Sergio Cavalheiro - Tudo começou com um processo de execução no foro regional de Pinheiros, onde houve um dos primeiros casos em que um juiz determinou a apreensão de passaporte e CNH de um réu. Como consequência disso, o réu entrou com um Habeas Corpus, no Tribunal de Justiça de São Paulo, alegando que isso era uma medida que violava direitos constitucionais básicos. E daí começou a tomar corpo essa questão da apreensão de documentos como medida coercitiva para cumprimento de execuções.

JL - Como o senhor vê o posicionamento do STF sobre o caso?

Cavalheiro - Há uma presunção de constitucionalidade nos artigos que estão postos ali. O artigo 139 e outros que têm comandos semelhantes falam sobre a possibilidade de um magistrado adotar medidas coercitivas para que possa dar continuidade ao processo. É estranho você falar que esse artigo e os objetos dessa ação direta seriam inconstitucionais. Precisaria avaliar caso a acaso. Acho que a decisão do plenário do STF está acertada.

JL - O senhor acredita que a manutenção do trecho pode causar insegurança jurídica?

Cavalheiro - Poderia, sim. A criatividade do magistrado está balizada ao que é constitucional, portanto, às regras da constituição, e ao que é legal. Não pode ser uma criatividade ampla. O juiz é um aplicador de lei posta. Tem de ser uma criatividade contida, porque se não teremos um sem-número de recursos tentando corrigir excessos da magistratura, e aí, ao invés de corrigir o problema, vai aumentar o número de casos nos tribunais, criando uma insegurança.

JL - Quais outras medidas coercitivas poderiam ser definidas pelos magistrados?

Cavalheiro - Há a proibição de participação em concursos públicos que, particularmente, acho excessivo. Mesmo nas situações em que alguém está ocultando patrimônio, você está impedindo a pessoa de acessar um concurso aberto a todos. Parece peculiar dizer que, porque alguém tem dívidas, aquela pessoa não poderia participar do concurso e ser aprovada para um cargo público, que melhoraria sua condição financeira. Até lá na frente ajudaria a solver a dívida. Agora, o problema é a questão da criatividade. As medidas tradicionais seriam as apreensões de documentos, mas não sabemos até onde vai a criatividade dos magistrados.

JL - O senhor acredita que a manutenção do artigo foi positiva?

Cavalheiro - Entendo que sim, mas com ressalva. Desde que não tenhamos excessos. Positiva, pois os processos precisam ter começo, meio e fim. Reclamam da sociedade brasileira, porque ninguém gosta de ser um autor e ver aquela ação se eternizando. Então, medidas coercitivas seriam positivas, mas estritamente dentro das regras. A magistratura precisa fazer uma interpretação restritiva do que são essas medidas para que não haja um exagero. Acho que as medidas precisam ser de exceção.