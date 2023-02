OAB/RS lança curso de iniciação gratuito com orientação para jovens advogados

Em agosto de 2022, a Comissão da Jovem Advocacia (CJA), da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB/RS), lançou o Programa Primeiros Passos (PPP), um projeto orientado à capacitação gratuita dos advogados e das advogadas recém credenciados nos quadros da entidade.

Um dos benefícios do Programa, o Curso Iniciação para a Jovem Advocacia, foi elaborado em parceria com a Escola Superior da Advocacia (ESA/RS) e lançado na última sexta-feira (17). O Curso de Iniciação para a Jovem Advocacia está aberto para inscrições pelo Portal da ESA e fornece certificação de 4,5 horas-aulas mediante frequência mínima de 75%.

O projeto, que traz diversas iniciativas de apoio, como isenção na inscrição de sociedade individual, 100% de gratuidade nos cursos da ESA no primeiro ano e 50% de gratuidade nos cursos da ESA no segundo ano, entre outros benefícios, lança, agora no mês de fevereiro, o curso de iniciação profissional gratuito com orientação sobre os principais tópicos da carreira na advocacia.