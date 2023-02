A Prova do 37º Exame de Ordem Unificado da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) ocorre no domingo (26), às 13h. O teste objetivo tem duração de cinco horas. Em Porto Alegre, a prova ocorre na Pontifícia Universidade Católica do Rio grande do Sul (Pucrs), no Prédio 11. Para ver o local em outras cidades do RS e mais detalhes sobre a prova, acesse o site da Ordem.

A Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris) está recolhendo doações de materiais escolares que serão destinados a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. A campanha "Volta às Aulas Solidária" tem como objetivo auxiliar o retorno das férias de estudantes de escolas públicas da forma mais tranquila. As doações podem ser realizadas até o dia 31 de março, no foro de cada cidade.