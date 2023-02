Escola Judicial do TRT-4 abre o ano com aula sobre "Direitos Humanos e minorias"

A aula inaugural de 2023 da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4) ocorre no dia 24 de março, das 14h às 16h30. O tema da aula de abertura é “Desafios para o avanço dos Direitos Humanos, especialmente aqueles dirigidos às minorias sociais, na experiência constitucional latino-americana". A palestra será ministrada no Plenário Milton Varela Dutra do Tribunal (Av. Praia de Belas, 1100, bairro Praia de Belas, em Porto Alegre).

O evento contará com um nome prestigiado na área de Direitos Humanos, a professora Elisa Loncón. Liderança indígena mapuche, ela atuou como primeira presidente da recente Convenção Constitucional do Chile e foi considerada uma das 100 pessoas mais influentes no mundo no ranking da revista Times em 2021. No mesmo ano, também foi eleita como uma das 100 mulheres mais inspiradoras pela BBC de Londres.

Com o objetivo de enfatizar as políticas de inclusão, diversidade e equidade sob o enfoque da proteção dos Direitos Humanos, a professora fará uma conferência presencial no Plenário do TRT-4. As inscrições serão abertas nos próximos dias.