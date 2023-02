Saque do FGTS afeta valor da multa rescisória?

Até 2020, ter acesso ao FGTS de maneira antecipada era um benefício para poucos. Isso só era possível para o trabalhador que se enquadrasse em circunstâncias específicas estabelecidas por lei, como, dentre outras, ser portador de doença grave, quitar ou reduzir dívidas, ter mais de 70 anos de idade ou para aquisição de casa própria. Após a vigência da Lei 13.932/19, o referido benefício foi ampliado para trazer a possibilidade de qualquer trabalhador dispor de parte de sua verba fundiária anualmente, no mês de seu aniversário. Trata-se do Saque Aniversário.

Apesar de seus benefícios, a ampliação do saque antecipado trouxe uma dúvida generalizada quanto à multa rescisória do FGTS, pois passou-se a cogitar que o cálculo do percentual devido (40%) seria reduzido de maneira proporcional ao histórico de retiradas. A dúvida da população é natural, mas deve ser esclarecida.

Estes saques não afetarão o cálculo da multa rescisória, pois os 40% não são calculados sobre o valor atual da conta fundiária, mas sobre o somatório de todos os depósitos feitos pelo empregador durante o período em que o contrato de trabalho esteve vigente. Portanto, os saques realizados pelo trabalhador não trarão nenhum prejuízo ao cálculo de sua multa rescisória.

Porém, esta notícia não deve ser utilizada como pretexto para fomentar o sucateamento da verba fundiária, pois o saque antecipado do FGTS é ferramenta a ser utilizada com cautela. Isso porque a principal função desta verba é a de amparar o trabalhador em caso de uma dispensa inesperada, razão pela qual devem ser evitados saques tidos como desnecessários antes da rescisão, já que estes podem gerar uma imprevidência futura. Em verdade, só se recomenda o saque antecipado da verba fundiária para solucionar problemas urgentes ou para aplica-la em investimentos com maior rentabilidade.

Stephany Ferreira é advogada do escritório BLJ Direito e Negócios