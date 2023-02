Tribunal de Justiça lança programação dos 150 anos

Como parte das comemorações dos 150 anos, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) apresentou a programação de aniversário da instituição. A solenidade realizada ontem, no Palácio da Justiça, no Centro Histórico de Porto Alegre, contou com a participação de representantes dos Poderes Legislativo e Executivo e de instituições autônomas, além dos Tribunais sediados no Estado.

A cerimônia contou ainda com a presença de magistrados e servidores do TJ-RS que atuam na organização das atividades relacionadas às comemorações do sesquicentenário da entidade. No dia 3 de fevereiro de 2024, o Judiciário gaúcho comemorará 150 anos de atividades.

No seu discurso, a presidente do TJ-RS, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, destacou que é um orgulho pertencer a um dos Judiciários mais respeitados do País. Ela afirmou que as funções do Poder Judiciário são essenciais para a proteção do Estado Democrático de Direito. "As ações da Justiça contribuem para a solução de conflitos, para a preservação da ordem e para o combate à corrupção que são fatores essenciais para a vida em sociedade", destacou.

Iris Helena afirmou que a Casa realiza projetos inovadores no âmbito da administração da Justiça. "São quase 150 anos de serviços prestados ao povo gaúcho. Buscamos permanentemente a inovação e evoluímos para um Poder de Estado que tem o objetivo de servir a população gaúcha com transparência e proximidade", explicou.

Atualmente, o TJ-RS é considerado, segundo critérios do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), um dos cinco tribunais de justiça de grande porte do País. Conforme Iris Helena, na iminência da chegada aos 150 anos, o órgão ingressa na era do Judiciário 4.0 sempre com foco nas pessoas.

A desembargadora Iris Helena entrou para a história por ser a primeira mulher em 150 anos assumir a presidência do Tribunal de Justiça gaúcho. Natural de Pelotas, ela é graduada em Direito pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Foi pretora e assumiu o cargo de juíza de Direito em 1986. Foi juíza-corregedora e também a primeira mulher a ocupar o cargo de corregedora-geral da Justiça, entre 2016 e 2017. Iris Helena Foi empossada desembargadora em 2004.

A magistrada citou o avanço da digitalização de processos físicos como uma das principais ações adotadas pelos juízes que comandam a Justiça gaúcha. "Ocorreu uma profunda mudança de paradigma na forma como a Justiça presta serviços à população, passando da era do papel ao meio totalmente eletrônico", comentou.

Atualmente, mais de 99% das Comarcas gaúchas já digitalizaram todos os seus acervos, com cerca de 2,1 milhões de processos, caminhando a passos largos para o objetivo anunciado há um ano de promover o Juízo 100% Digital. De quase 5,2 milhões de processos que tramitam no Poder Judiciário Estadual, atualmente mais de 4,7 milhões são eletrônicos (natos digitais ou digitalizados), correspondendo a 90% do total dos feitos.

Para superar uma antiga defasagem no número de magistrados e servidores, a atual administração promoveu a nomeação de 92 magistrados, 171 analistas judiciários, 688 técnicos judiciários e 176 oficiais de Justiça.