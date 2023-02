CNJ realizará o 1º Congresso do Fórum Nacional de Recuperação Empresarial e Falências

O Conselho Nacional do Justiça (CNJ) realizará o 1º Congresso Nacional de Recuperação Empresarial e Falências no dia 8 de março, das 8h45min às 18h. Ele ocorre em modo presencial no Auditório do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O evento é realizado por meio do Fórum Nacional de Recuperação Empresarial e Falências (Fonaref), e em parceria com o STJ. O Congresso tem como objetivo analisar os avanços legislativos e jurisprudenciais no tratamento da crise de empresas bem como discutir e deliberar sobre as propostas de enunciados do Fonaref.