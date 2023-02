STJ promove seminário sobre critério de relevância no recurso especial

aqui O Superior Tribunal de Justiça (STJ) promove o seminário na próxima quinta-feira (9), das 9h às 13h. O evento ocorre de modo hibrido e pode ser acompanhado do Salão Nobre na sede do tribunal ou pelo canal do STJ, no Youtube. O evento é aberto e a inscrição para o acompanhamento virtual pode ser feita

O objetivo do evento é aprofundar o estudo teórico e prático acerca da relevância da questão federal, instituída pela Emenda Constitucional 125/2022 como critério de admissão do recurso especial, por meio de debates coordenados por ministros da corte, com a participação de representantes de instituições como a Advocacia-Geral da União (AGU), a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam). A coordenação-geral é da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ.