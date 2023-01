CNJ oferece curso gratuito sobre Escritórios Sociais

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) oferece um curso para a qualificação de equipes dos Escritórios Sociais, em formato Educação À Distância (EAD), com duração de 12h. A ação faz parte do projeto Fazendo Justiça, focado no atendimento às pessoas recém-saídas da prisão.

O objetivo é apresentar todo o escopo do trabalho dos Escritórios Sociais, desde as estratégias de implementação até as etapas necessárias para o funcionamento. Para acessar o material é necessário se inscrever na plataforma "Aliança Brasileira pela Educação", e escolher a opção “Metodologias dos Escritórios Sociais”. A ação é realizada em parceria com a Fundação Pitágoras e a Kroton Educacional e tem conteúdo disponível para qualquer interessado.