"Reforma da previdência foi dura e precisa ser revista"

A Lei Federal Eloy Chaves, de 1923, que deu origem à Previdência Social no Brasil, celebrou 100 anos no dia 24 de janeiro. Na época de sua criação, com objetivo semelhante ao atual, mas no âmbito privado, a lei obrigava as empresas ferroviárias a criar uma Caixa de Aposentadorias e Pensões (CAP) e recolher valores dos patrões e funcionários ferroviários para a futura aposentadoria. A lei previa a possibilidade de se aposentar para o trabalhador que tivesse 30 anos de serviço no meio ferroviário e ao menos 50 anos de idade.

Em dezembro de 1993, houve a promulgação da Lei Orgânica de Assistência Social (Loas) - 8.742/93 -, que definiu formalmente a organização da assistência social. O Jornal da Lei conversou sobre o tema com o advogado Átila Abella, especialista em Direito Previdenciário e membro julgador do Tribunal de Ética e Disciplina da seção gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RS).

Para Átila Abella, advogado especialista em Direito Previdenciário, maiores prejudicados com a reforma foram os que recebem salário-mínimo

Jornal da Lei - Qual a importância da Previdência Social para o brasileiro?

Átila Abella - A Previdência Social é o principal programa de distribuição de renda no Brasil. O Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) abarca toda a Seguridade Social, e a Previdência acaba pagando os benefícios tanto preferenciais, para quem paga para ter direito, quanto para quem têm vínculo contributivo obrigatório. Abarca também a assistência social, disponibilizando um benefício às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade.

JL - A Previdência Social mudou muito nesses 100 anos?

Abella - A Previdência foi se modificando e evoluindo no passar de seu centenário. Tivemos o processo de criação de benefícios, dos requisitos e, depois, começamos o processo de retrocesso social. Antes eram benefícios com requisitos mais brandos e, depois, o ordenamento jurídico evoluiu, a população foi envelhecendo e esses direitos foram caindo, foram dificultados e tiveram regressão na proteção social. Em 2019, ocorreu a reforma mais dura e bruta da história da Previdência Social no Brasil (Emenda Constitucional nº 103).

JL - Por que o senhor considera a Reforma Previdenciária de 2019 "bruta"?

Abella - Houve um retrocesso grande para fins de dificultar o acesso aos benefícios, aumentando requisitos e diminuindo o valor deles com o objetivo de reduzir o gasto com a Previdência. Como principal mudança, ocorreu a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição. Porque as regras da transição são uma extinção gradual da aposentadoria por tempo de contribuição. Quem ingressar agora na Previdência ou não tiver direito pelas regras de transição, será obrigado a se aposentar por idade, sendo a regra geral de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Quem já está no sistema terá algumas regras que vão, com o passar do tempo, aumentando a idade e a pontuação, mas basicamente irão empurrar todo mundo a se aposentar por idade mínima.

JL - Há crise na Previdência Social?

Abella - Quando se discutia a Reforma da Previdência, se falava muito sobre números, mas os números retratados contemplavam a conveniência do governo da época. Quando pegamos somente uma parte do custeio para calcular um déficit do tamanho do que era publicado, e não existia, havia uma forma maquiada de comentar contas e recursos. A Previdência Social, na sua Seguridade Social, tem várias fontes de custeio além da folha de pagamento dos empregados. Entre eles estão o Programa de Integração Social (PIS), a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), os resultados das loterias e alguns impostos de importação. Teria de se fazer um estudo aprofundado, o que não foi feito na Reforma da Previdência. Em torno de 70% dos benefícios pagos pelo INSS são de valor de salário-mínimo. Então, se fez uma reforma duríssima, alegando-se uma economia em torno de R$ 100 bilhões por ano e R$ 1 trilhão em dez anos. Isso em um país que concede cerca de R$ 200 bilhões por ano em renúncias e isenções fiscais. E antes de auditar e rever isenções e renúncias fiscais, preferiu-se tirar metade disso de direitos sociais de pessoas que ganham um salário-mínimo.

JL - Quais medidas poderiam ser tomadas para reequilibrar a Previdência?

Abella - Acredito que alguns pontos foram mexidos de forma dura demais. A aposentadoria especial, para quem trabalha com insalubridade, periculosidade e penosidade, ficou dura demais. As aposentadorias por tempo de contribuição também ficaram difíceis de acessar. O cálculo das aposentadorias, a regra geral, contempla todo o salário de contribuição e parte de uma premissa de 60% da média mais um 1% por cada ano trabalhado, a partir de 15 anos para mulheres e 20 para homens, mas, basicamente, quem se aposentar com 15 anos de contribuição receberá 60% do seu salário. Ficou muito mais difícil de se aposentar e quando isso ocorre, o salário é muito abaixo da lei anterior, então acho que foi uma reforma dura e tem que ser revista.