TJRS inaugura novas instalações do Departamento de Materiais e Patrimônio

As novas instalações do Departamento de Materiais e Patrimônio (DMP) do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) foram inauguradas nesta quarta-feira (25), na avenida Ary Tarragô, 735, no bairro Alto Petrópolis, Zona Norte de Porto Alegre.

A presidente do TJRS, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira destacou a importância das obras realizadas no local para o contexto do Judiciário. "É um momento de muita felicidade para todos que integram o Judiciário, sejam magistrados, servidores, estagiários e terceirizados que terão melhores condições de trabalho em seus locais, sempre focados na prestação de serviços para a sociedade, que é a razão da nossa existência".