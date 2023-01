Themis lança campanha "Respeita as gurias na folia"

A ação “Respeita as gurias na folia” é promovida pelo programa Jovens Multiplicadoras de Cidadania (JMC) da organização Themis e terá ações presenciais e nas redes sociais. A ação será lançada em 31 de janeiro, às 14h30min, no Centro da Juventude da Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre. O objetivo da campanha é abordar o tema "assédio sexual" e alterar para os altos índices de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) em jovens. Porto Alegre é uma das capitais com maior incidência de HIV/AIDS entre jovens.

Tendo em vista a proximidade com o Carnaval, a Themis tem como público-alvo jovens homens e mulheres, cis e trans, de todas as orientações sexuais, moradores da periferia de Porto Alegre, e pretende:

Prevenir e conscientizar as jovens mulheres sobre o que caracteriza assédio no Carnaval, período marcado por variados tipos de violência contra elas. Conscientizar e sensibilizar os jovens homens para que não comentam assédio no Carnaval. Dialogar sobre a importância do uso de preservativo como forma de prevenir ISTs. E difundir o contato da rede de atendimento à violência contra a mulher em casos de assédio.

“Carnaval é uma festa que faz parte da vida das jovens mulheres. Muitas vezes, porém, elas são desrespeitadas e expostas a situações de violência, especialmente quando os homens tentam beijar à força, encoxar e importunar. Além disso, mesmo quando as relações são consensuadas, muitos jovens ainda não desenvolveram consciência sobre a necessidade de utilizar preservativo para se proteger contra ISTs”, pontua a diretora executiva da Themis, Márcia Soares.

Estão previstas ações presenciais em ensaios de escola de samba e blocos de Carnaval, distribuição de leques com informações de prevenção ao assédio, um conjunto de postagens nas redes sociais das JMC’s (@JMCs) e filtros para o Instagram. A primeira ação de pré-lançamento está prevista para dia 27 de janeiro, durante a tradicional Descida da Borges, que marca o início do Carnaval da Capital. No dia 29 de janeiro, as JMC’s participarão da saída do Bloco da Laje, grupo independente que traz nas suas músicas importantes mensagens de respeito à diversidade.