Nesta segunda-feira (23), Patrícia da Silveira Oliveira tomou posse no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE/RS) como desembargadora Eleitoral substituta, na classe dos advogados.

A cerimônia ocorreu no plenário do Tribunal e teve a presença de autoridades representantes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), do Ministério Público (MPRS), da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB/RS) e familiares de Patrícia.