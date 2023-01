Justiça do Trabalho gaúcha retoma contagem de prazos

O curso dos prazos processuais na Justiça do Trabalho gaúcha foi retomado nesta segunda-feira (23), após o período de recesso estendido – 20 de dezembro a 20 de janeiro, conforme artigos 220 do Código de Processo Civil e 775-A da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

As audiências e as sessões de julgamento também voltam a ser realizadas, e o atendimento ao público no primeiro grau retorna ao horário-padrão: das 10h às 16h.