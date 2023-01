Projeto de lei em São Paulo põe em pauta taxação de heranças no Brasil

A cobrança do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) varia entre os estados brasileiros de 2% e 8% do valor de mercado dos bens transferidos. A taxa está relacionada à transferência não onerosa de bens, títulos, imóveis, créditos e ações, que é administrado e cobrado diferentemente por cada ente federativo, de acordo com o art. 155, I, da Constituição Federal, e art. 35 do Código Tributário Nacional. Por isso, os percentuais de cobrança variam.

No estado de São Paulo, está em discussão o Projeto de Lei (PL) 511/2020, que põe quase em extinção o ITCMD, pois reduz as alíquotas do Imposto sobre Heranças, de 4% para 1%, e sobre doações, de 4% para 0,5%. Parte dos advogados defende a diminuição do imposto para atrair patrimônio aos estados, já outra parcela considera baixa a alíquota do ITCMD, pois a compara com as taxas europeias, que chegam a 50% do valor total.

No Rio Grande do Sul, o tributo está definido pela Lei 14.741/2015, e a base dos valores é calculada por meio de Unidade Padrão Fiscal (UPF), que é de R$ 24,74, em 2023. Sobre a cobrança do ITCMD no RS, o valor transferido de até 2 mil UPF-RS (cerca de R$ 49.000) é isento de imposto; de 2 mil até 10 mil UPF-RS (até R$ 247.400), o tributo cobrado passa a ser 3%; de 10 mil até 30 mil UPF-RS (R$ 742.200), 4%; de 30 mil a 50 mil UPF-RS (R$ 1.237.000), 5%; acima de 50 mil UPF-RS são taxados 6% do valor total.

O objetivo do ITCMD é arrecadar recursos financeiros para o Poder Público e permitir o reinvestimento dos valores em outros setores. Além disso, busca desestimular a concentração de renda. O Jornal da Lei conversou com o advogado tributarista Cainã Sacardi, do escritório Gaiga Advogados, que explicou como funciona o ITCMD, os processos realizados para sua cobrança e abordou pontos da discussão tributária no Brasil.

Jornal da Lei - Quais os pontos positivos e negativos do PL 511/2020, em discussão em SP?

Cainã Sacardi - Houve um movimento muito grande por parte da Secretaria da Fazenda, se manifestando contra essa diminuição (gerada pelo PL 511/20). Porque a lógica deles é essa, diminui alíquota do imposto e vai diminuir o valor arrecadado para o estado. Por outro lado, na manifestação deles, não foi considerado, mas diminuir a alíquota vai atrair mais pessoas para SP. Mais riqueza em acervo patrimonial. Então, eu não sei se realmente haveria um prejuízo, mas sem nenhuma dúvida haveria uma pequena guerra fiscal entre São Paulo e outros estados.

JL - Qual seria o motivo do estado de SP para baixar a alíquota o ITCMD?

Sacardi - Há uma coisa chamada guerra fiscal, que se fala muito quando se trata sobre o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), mas acontece também, em menor medida, com o ITCMD. Eu posso ter um estado que cobra 1% e outro que cobra 8% do valor geral dos bens. Uma família com acervo patrimonial muito grande vai se estabelecer ou comprar imóveis onde, no estado que tem 1% ou 8% (de imposto)? Pode parecer pouco, 1% ou 8%, mais dependendo do valor, é uma quantia bem considerável.

JL - Alguns advogados consideram antiética a cobrança desse imposto. Qual a opinião do senhor sobre o ITCMD?

Sacardi - Isso é uma polêmica. Inclusive, é uma briga bastante partidária. O Brasil tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo. O problema é que, proporcionalmente, os pobres pagam muito imposto, por causa do Imposto Sobre Consumo. O que se defende é que os impostos de renda (IR) e sobre herança sejam maiores, e o imposto sobre o consumo, bem menor. É muito chata essa questão do imposto aqui no Brasil, porque realmente é demais, a carga tributária é muito alta. Tendencialmente, nos posicionamos a favor da diminuição da carga tributária em 100% das vezes, mas em um mundo perfeito, acredito que deveria haver um aumento do IR e do ITCMD, e uma diminuição drástica dos impostos indiretos, como Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Programa de Integração Social (PIS), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e ICMS. Esse é o mundo ideal. Em um mundo não ideal, considerando que a carga tributária já é ridícula, se me dissessem 'a gente vai tirar o ITCMD', eu aceito. Agora, se falasse 'a gente aumenta o ITCMD e diminui o imposto indireto', é melhor. Se vai manter do jeito que está, prefiro que extingam o ITCMD.

JL - O Ministro Fernando Haddad deseja promover uma reforma no ICMS. Visto a complexidade do processo, o senhor acredita que essa reforma terá êxito em tão pouco tempo?

Sacardi - Não. A Reforma Tributária é pauta antiga. O sonho de todo advogado tributarista e empresário é que haja uma reforma drástica do ICMS, porque ele é um bicho de sete cabeças. O ICMS é um imposto complexo e cada estado tem uma legislação diferente. A União quer alterar a sistemática do ICMS, quer fazer mudanças, talvez uma diminuição ou simplificar o imposto. O problema é que ela mexe com outros interesses também, por que o ICMS é responsável pela maior parte da receita dos estados. Então, é muito difícil de acontecer em pouco tempo. Só se eles fizerem um milagre.