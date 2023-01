STJD converteu valores de penas em doações para instituições sociais em 2022

Cerca de R$ 240,5 mil foram doados a instituições sociais cadastradas no Supremo Tribunal da Justiça Desportiva do Futebol (STJD), em 2022. O feito foi realizado por meio das Transações Disciplinares, ocorridas em 23 processos.

A medida, prevista no artigo 80-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), pode ser proposta pelo clube ou pela Procuradoria do Tribunal em qualquer momento antes do julgamento do processo em primeira ou última instância.